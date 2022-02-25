RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Черкасах оголосили повітряну тривогу, жителів просять перевірити дахи на наявність міток

Автор: Дмитрий Кузнецов

У найближчі години російські війська можуть завдати авіаударів по Черкасах. Жителів просять перевірити дахи багатоповерхових будинків на наявність міток і сховатися в притулках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОДА Олександра Скічко

"Повітряна тривога - всім в укриття", - написав Скічко.

Голова ОДА додав, що авіаудари російських військ по Черкасах очікуються протягом години-двох. Він закликав жителів міста не панікувати і бути напоготові.

Скічко також попросив городян негайно перевірити дахи багатоповерхових будинків на наявність міток окупантів. У разі їх виявлення, додав він, їх слід замалювати або засипати чим завгодно, а також повідомити правоохоронцям.

"Це відноситься і до вулиць!"- підкреслив голова ОДА.

Нагадаємо, раніше з аналогічними закликами звернулися до жителів і місцева влада інших міст і областей зокрема, в Києва, Рівне.

Відзначити, кіберполіція створила бота в Telegram для повідомлень про виявлені мітки. Позначки залишають окупанти на дорогах.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧеркасиОлександр СкічкоВторгнення Росії до України