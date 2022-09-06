В Черкассах ищут взрывчатку в ТРЦ: что известно

Во вторник, 6 сентября, стало известно о возможном заминировании ТРЦ "Любава" в Черкассах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспильне ".

"В Черкассах "заминировали" ТРЦ "Любава". Людей эвакуировали, на месте работают спецслужбы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, объекты в Черкассах "минируют" не впервые. Так, 18 августа взрывчатку искали на территории железнодорожного вокзала и автовокзала.

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