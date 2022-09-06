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У Черкасах шукають вибухівку у ТРЦ: що відомо

Фото: у Черкасах шукають вибухівку у ТРЦ Любава (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 6 вересня, стало відомо про можливе замінування ТРЦ "Любава" в Черкасах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне"

"У Черкасах "замінували" ТРЦ "Любава". Людей евакуювали, на місці працюють спецслужби", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, об'єкти у Черкасах "мінують" не вперше. Так, 18 серпня вибухівку шукали на території залізничного вокзалу та автовокзалу.

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Черкаси