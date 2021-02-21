UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Черкассах горела многоэтажка. Двух человек госпитализировали

Автор: Андрей Козловский

Вчера вечером в одной из многоэтажек Черкасс произошел пожар. В результате было эвакуировано шесть человек и два человека госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел около 20:40 на третьем этаже пятиэтажного дома, который находится по улице Черновола. После этого на место происшествия прибыли пожарные, которые спасли из горящей квартиры двух мужчин.

"Спасенные с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. В то же время, с помощью автолестницы пожарные эвакуировали шесть человек из квартиры на верхнем этаже, среди них двое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели локализовали пожар в 20:45, а в 20:50 он был ликвидирован. Причина возникновения возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, 19 февраля в Днепре в одноэтажном неексплуатованом доме произошел пожар. В результате происшествия погибли трое человек.

Кроме того, в Одессе спасателям поступило сообщение о пожаре в родильном доме №5 по улице Маршала Говорова,28. Загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже. Эвакуировали 74 человека, из которых 16 детей.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице, которая принимает больных коронавирусом. В результате пожара погибли 4 человека. Возможной причиной пожара называют взрыв аппарата ИВЛ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пожар
Читайте также
В Днепре в одноэтажном доме произошел пожар, погибли трое человек
В Одессе ночью горел роддом, эвакуировали 16 младенцев
Прогноз погоды