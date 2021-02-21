В Черкассах горела многоэтажка. Двух человек госпитализировали

Вчера вечером в одной из многоэтажек Черкасс произошел пожар. В результате было эвакуировано шесть человек и два человека госпитализированы.
Как сообщается, пожар произошел около 20:40 на третьем этаже пятиэтажного дома, который находится по улице Черновола. После этого на место происшествия прибыли пожарные, которые спасли из горящей квартиры двух мужчин.
"Спасенные с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. В то же время, с помощью автолестницы пожарные эвакуировали шесть человек из квартиры на верхнем этаже, среди них двое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели локализовали пожар в 20:45, а в 20:50 он был ликвидирован. Причина возникновения возгорания сейчас устанавливается.
Напомним, 19 февраля в Днепре в одноэтажном неексплуатованом доме произошел пожар. В результате происшествия погибли трое человек.
Кроме того, в Одессе спасателям поступило сообщение о пожаре в родильном доме №5 по улице Маршала Говорова,28. Загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже. Эвакуировали 74 человека, из которых 16 детей.
Также РБК-Украина писало, что в Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице, которая принимает больных коронавирусом. В результате пожара погибли 4 человека. Возможной причиной пожара называют взрыв аппарата ИВЛ.