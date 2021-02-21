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У Черкасах горіла багатоповерхівка. Двох людей госпіталізували

Автор: Андрій Козловський

Вчора ввечері в одній з багатоповерхівок Черкас сталася пожежа. В результаті було евакуйовано шістьох людей та двох осіб госпіталізовано.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталася близько 20:40 на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку, який знаходиться по вулиці Чорновола. Після цього на місце події прибули пожежники, які врятували із палаючої квартири 2-х чоловіків.

"Врятованих із травмами різної тяжкості госпіталізовано до лікарні. Водночас, за допомогою автодрабини вогнеборці евакуювали шістьох людей із квартири, на верхньому поверсі, серед них двоє дітей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники локалізували пожежу о 20:45, а о 20:50 вона була ліквідована. Причина виникнення загорання наразі встановлюється.

Нагадаємо, 19 лютого у Дніпрі в одноповерховому неексплуатованому будинку сталася пожежа. У результаті події загинули троє людей.

Крім того, в Одесі рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у пологовому будинку №5 по вулиці Маршала Говорова,28. Загорілося майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі. Евакуювала 74 людини, з яких 16 немовлят.

Також РБК-Україна писало, що в Запоріжжі сталася пожежа в інфекційній лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. В результаті пожежі загинули 4 людини. Можливою причиною пожежі називають вибух апарату ШВЛ.

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Новини України пожежа
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