У Черкасах горіла багатоповерхівка. Двох людей госпіталізували

Вчора ввечері в одній з багатоповерхівок Черкас сталася пожежа. В результаті було евакуйовано шістьох людей та двох осіб госпіталізовано.
Як повідомляється, пожежа сталася близько 20:40 на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку, який знаходиться по вулиці Чорновола. Після цього на місце події прибули пожежники, які врятували із палаючої квартири 2-х чоловіків.
"Врятованих із травмами різної тяжкості госпіталізовано до лікарні. Водночас, за допомогою автодрабини вогнеборці евакуювали шістьох людей із квартири, на верхньому поверсі, серед них двоє дітей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники локалізували пожежу о 20:45, а о 20:50 вона була ліквідована. Причина виникнення загорання наразі встановлюється.
Нагадаємо, 19 лютого у Дніпрі в одноповерховому неексплуатованому будинку сталася пожежа. У результаті події загинули троє людей.
Крім того, в Одесі рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у пологовому будинку №5 по вулиці Маршала Говорова,28. Загорілося майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі. Евакуювала 74 людини, з яких 16 немовлят.
Також РБК-Україна писало, що в Запоріжжі сталася пожежа в інфекційній лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. В результаті пожежі загинули 4 людини. Можливою причиною пожежі називають вибух апарату ШВЛ.