В Черкассах экс-чиновник хвалил российского пилота, который бомбардировал украинские города

В частности, мужчина публиковал в соцсетях сообщения, где утверждал, что войну против Украины ведет не Россия. К тому же он распространял материалы, в которых прославляли российского пилота, который бомбардировал украинские города и гражданских жителей.

В частности, задержан житель Черкасс, бывший сотрудник органов МВД. Мужчина вел активную антиукраинскую деятельность.

Во время обысков у предателя обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

В Черкасской области ексчиновник хвалил пилота оккупантов (facebook.com/ssu.cherkasy)