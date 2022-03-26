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В Черкассах экс-чиновник хвалил российского пилота, который бомбардировал украинские города

Експосадовець хвалил пилота оккупантов (facebook.com/ssu.cherkasy)
Автор: Татьяна Самарук

В Черкасской области разоблачили бывшего правоохранителя, который способствовал российской пропаганде. В частности, он хвалил российского пилота, который бомбардировал украинские города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБ в Черкасской области.

В частности, мужчина публиковал в соцсетях сообщения, где утверждал, что войну против Украины ведет не Россия. К тому же он распространял материалы, в которых прославляли российского пилота, который бомбардировал украинские города и гражданских жителей.

В частности, задержан житель Черкасс, бывший сотрудник органов МВД. Мужчина вел активную антиукраинскую деятельность.

Во время обысков у предателя обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

В Черкасской области ексчиновник хвалил пилота оккупантов (facebook.com/ssu.cherkasy)

Ранее мы сообщали, что возле Харькова обнаружили российских шпионов из "духовенства".

Также мы писали, что СБУ с начала войны задержала более 350 российских диверсантов.

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