Возле Харькова обнаружили российских шпионов из "духовенства"
Вблизи Харькова 25 марта пограничники обнаружили шпионов из "духовенства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
В частности, трех мужчин на автомобиле задержали на окраине Харькова во время проверки документов.
"Пассажиры оказались представителями православной церкви московского патриархата", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, проповедники "русского мира" начали объяснять свое передвижение якобы необходимостью доставки хлеба. А о наличии российских платежных карт умолчали.
Также представителям "духовенства" придется объяснять свои истинные намерения и планы сотрудникам правоохранительных органов Украины.
Ранее мы сообщали, что украинские десантники уничтожили диверсантов, которые использовали гражданские авто.
Также мы писали, что в Николаеве женщина передавала спецслужбам России информацию о воинских частях ВСУ
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!
.