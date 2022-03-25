Возле Харькова обнаружили российских шпионов из "духовенства"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Также представителям "духовенства" придется объяснять свои истинные намерения и планы сотрудникам правоохранительных органов Украины.

Согласно сообщению, проповедники "русского мира" начали объяснять свое передвижение якобы необходимостью доставки хлеба. А о наличии российских платежных карт умолчали.

В частности, трех мужчин на автомобиле задержали на окраине Харькова во время проверки документов.

Ранее мы сообщали, что украинские десантники уничтожили диверсантов, которые использовали гражданские авто.

Также мы писали, что в Николаеве женщина передавала спецслужбам России информацию о воинских частях ВСУ

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

.