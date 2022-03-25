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Возле Харькова обнаружили российских шпионов из "духовенства"

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Пятница 25 марта 2022 18:20
Возле Харькова обнаружили российских шпионов из "духовенства" Российских шпионов задержали возле Харькова (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Вблизи Харькова 25 марта пограничники обнаружили шпионов из "духовенства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

В частности, трех мужчин на автомобиле задержали на окраине Харькова во время проверки документов.

"Пассажиры оказались представителями православной церкви московского патриархата", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, проповедники "русского мира" начали объяснять свое передвижение якобы необходимостью доставки хлеба. А о наличии российских платежных карт умолчали.

Также представителям "духовенства" придется объяснять свои истинные намерения и планы сотрудникам правоохранительных органов Украины.

Ранее мы сообщали, что украинские десантники уничтожили диверсантов, которые использовали гражданские авто.

Также мы писали, что в Николаеве женщина передавала спецслужбам России информацию о воинских частях ВСУ

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