У Черкасах експосадовець хвалив російського пілота, який бомбардував українські міста

Зокрема, чоловік публікував у соцмережах дописи, де стверджував, що війну проти України веде не Росія. До того ж він поширював матеріали, в яких прославляли російського пілота, який бомбардував українські міста та цивільних мешканців.

Зокрема, затриманий житель Черкас, колишній співробітник органів МВС. Чоловік вів активну антиукраїнську діяльність.

Під час обшуків у зрадника виявили комп'ютерну техніку та мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

У Черкаській області експосадовець хвалив пілота окупантів (facebook.com/ssu.cherkasy)