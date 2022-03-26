RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Черкасах експосадовець хвалив російського пілота, який бомбардував українські міста

Експосадовець хвалив пілота окупантів (facebook.com/ssu.cherkasy)
Автор: Тетяна Самарук

У Черкаській області викрили колишнього правоохоронця, який сприяв російській пропаганді. Зокрема, він хвалив російського пілота, який бомбардував українські міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ в Черкаській області.

Зокрема, чоловік публікував у соцмережах дописи, де стверджував, що війну проти України веде не Росія. До того ж він поширював матеріали, в яких прославляли російського пілота, який бомбардував українські міста та цивільних мешканців.

Зокрема, затриманий житель Черкас, колишній співробітник органів МВС. Чоловік вів активну антиукраїнську діяльність.

Під час обшуків у зрадника виявили комп'ютерну техніку та мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

У Черкаській області експосадовець хвалив пілота окупантів (facebook.com/ssu.cherkasy)

Раніше ми повідомляли, що біля Харкова виявили російських шпигунів з "духовенства".

Також ми писали, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧеркасиВторгнення Росії до України