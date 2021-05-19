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В Черкассах в дом депутата горсовета бросили "коктейль Молотова", возбуждено дело

Автор: Игорь Литвиненко

В Черкассах в дом депутата местного городского совета бросили бутылку с легковоспламеняющимся веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черкасской области.

Инцидент произошел около часа ночи 19 мая. О случившемся правоохранителям сообщил сам депутат горсовета. В результате инцидента никто не пострадал.

"Правоохранители провели тщательный осмотр места происшествия. Вещественные доказательства изъяли и направили на соответствующие экспертные исследования", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению правонарушения", - добавили в полиции.

Фото: последствия инцидента (ch.npu.gov.ua)

По информации местных СМИ, "коктейль Молотова" бросили в дом депутата Алексея Мельника.

Напомним, в конце апреля в Херсонской области возле дома депутата неизвестные устроили взрыв.

Также РБК-Украина писало, что осенью 2020 года во время избирательной кампании во двор к кандидату на главу ОТО бросили "коктейль Молотова".

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