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У Черкасах в будинок депутата міськради кинули "коктейль Молотова", порушено справу

Автор: Ігор Литвиненко

У Черкасах в будинок депутата місцевої міської ради кинули пляшку з легкозаймистою речовиною. За даним фактом порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Черкаській області.

Інцидент стався близько першої години ночі 19 травня. Про те, що трапилося правоохоронцям повідомив сам депутат міськради. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

"Правоохоронці провели ретельний огляд місця події. Речові докази вилучили та направили на відповідні експертні дослідження", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушено справу за ст.15 ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

"Зараз правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до скоєння правопорушення", - додали в поліції.

Фото: наслідки інциденту (ch.npu.gov.ua)

За інформацією місцевих ЗМІ, "коктейль Молотова" кинули в будинок депутата Олексія Мельника.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Херсонській області біля будинку депутата невідомі влаштували вибух.

Також РБК-Україна писало, що восени 2020 року під час виборчої кампанії у двір до кандидата на голову ОТГ кинули " коктейль Молотова".

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