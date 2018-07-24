У Черкасах автомобіль на пішохідному переході збив матір і дитину

В результаті ДТП загинули жінка та її 4-річний син

У Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули жінка та її 4-річний син. Про це повідомляє місцеве видання "Прочерк".

Як повідомили в патрульній поліції Черкаської області, автомобіль BMW в'їхав у Fiat. В результаті зіткнення Fiat відкинуло на пішохідний перехід, по якому переходили жінка 1990 року народження з дитиною 2014 року народження.

З місця пригоди водій BMW втік. Крім того, поліція на місці пасажира знайшла чоловіка з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Зазначено, що автомобіль BMW з харківської реєстрації раніше вже тікав з місця ДТП і перебував у розшуку

"Звертаємося до свідків цього жахливого ДТП і до тих, хто бачив, хто керував авто. Прохання повідомити прикмети водія", - повідомила в Facebook прес-секретар поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Нагадаємо, 17 червня на дорозі у напрямку Черкаси-Сміла сталося ДТП, в результаті якого загинув велосипедист і ще один чоловік отримав травми.