У Черкаській області знову заборонили відвідувати ліси: названі винятки

У Черкаській області рішенням ОВА запровадили повторну заборону на відвідування лісів, але передбачили низку винятків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
Заборона також стосується і в'їзду до лісу транспортних засобів (крім транзитних колій). Цей припис діє період військового становища.
Винятки стосуються кількох категорій транспортних засобів:
Раніше ми писали, що під час окупації Вовчанська (Харківська область) лісничий перейшов на бік РФ. Він допомагав їм зміцнювати місто на випадок штурму ЗСУ.
Також повідомлялося, що у Черкасах повернули масочний режим у транспорті та торговельно-розважальних центрах.
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