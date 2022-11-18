У Черкаській області знову заборонили відвідувати ліси: названі винятки

У Черкаській області рішенням ОВА запровадили повторну заборону на відвідування лісів, але передбачили низку винятків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Заборона також стосується і в'їзду до лісу транспортних засобів (крім транзитних колій). Цей припис діє період військового становища.

Раніше ми писали, що під час окупації Вовчанська (Харківська область) лісничий перейшов на бік РФ. Він допомагав їм зміцнювати місто на випадок штурму ЗСУ.

Також повідомлялося, що у Черкасах повернули масочний режим у транспорті та торговельно-розважальних центрах.

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