В Черкасской области снова запретили посещать леса: названы исключения

В Черкасской области решением ОВА ввели повторный запрет на посещение лесов, но предусмотрели ряд исключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

Запрет также касается и въезда в лес транспортных средств (кроме транзитных путей). Это предписание действует на период военного положения.

Ранее мы писали, что во время оккупации Волчанска (Харьковская область) лесничий перешел на сторону РФ. Он помогал им укреплять город на случай штурма ВСУ.

Также сообщалось, что в Черкассах вернули масочный режим в транспорте и торгово-развлекательных центрах.

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