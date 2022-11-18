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В Черкасской области снова запретили посещать леса: названы исключения

Фото: в Черкасской области запретили посещать леса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Черкасской области решением ОВА ввели повторный запрет на посещение лесов, но предусмотрели ряд исключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

Запрет также касается и въезда в лес транспортных средств (кроме транзитных путей). Это предписание действует на период военного положения.

Исключения касаются нескольких категорий транспортных средств:

  • транспорт, используемый военными формированиями, правоохранительными органами, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, постоянными лесопользователями, пользователями охотничьих угодий при выполнении своих полномочий;
  • техника для лесохозяйственных нужд.

Ранее мы писали, что во время оккупации Волчанска (Харьковская область) лесничий перешел на сторону РФ. Он помогал им укреплять город на случай штурма ВСУ.

Также сообщалось, что в Черкассах вернули масочный режим в транспорте и торгово-развлекательных центрах.

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