В Черкасской области снова запретили посещать леса: названы исключения

В Черкасской области решением ОВА ввели повторный запрет на посещение лесов, но предусмотрели ряд исключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.
Запрет также касается и въезда в лес транспортных средств (кроме транзитных путей). Это предписание действует на период военного положения.
Исключения касаются нескольких категорий транспортных средств:
Ранее мы писали, что во время оккупации Волчанска (Харьковская область) лесничий перешел на сторону РФ. Он помогал им укреплять город на случай штурма ВСУ.
Также сообщалось, что в Черкассах вернули масочный режим в транспорте и торгово-развлекательных центрах.
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