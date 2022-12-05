У Черкаській області вводять аварійні відключення світла: у чому причина
Фото: на Черкащині вводять аварійні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
За розпорядженням "Укренерго" у Черкаській області застосовано аварійні відключення світла у зв'язку з можливими ракетними ударами по об'єктах енергетики.
Аварійні відключення запровадили у таких структурних підрозділах:
- ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
- Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
- Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);
- Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Городищенський філіал ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Смілянська філія ВСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);
- ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);
- Шполянський філіал ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).
Загроза ракетного удару
У понеділок, 5 грудня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Наразі у повітряному просторі країни зафіксовано ракети. У деяких регіонах працює система ППО.
Влада закликає мешканців запастися водою та зарядити гаджети через загрозу ударів по об'єктах енергетики.