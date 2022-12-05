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У Черкаській області вводять аварійні відключення світла: у чому причина

Фото: на Черкащині вводять аварійні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

За розпорядженням "Укренерго" у Черкаській області застосовано аварійні відключення світла у зв'язку з можливими ракетними ударами по об'єктах енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Аварійні відключення запровадили у таких структурних підрозділах:

  • ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
  • Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
  • Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
  • Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);
  • Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
  • Городищенський філіал ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
  • Смілянська філія ВСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);
  • ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);
  • Шполянський філіал ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).

Загроза ракетного удару

У понеділок, 5 грудня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Наразі у повітряному просторі країни зафіксовано ракети. У деяких регіонах працює система ППО.

Влада закликає мешканців запастися водою та зарядити гаджети через загрозу ударів по об'єктах енергетики.

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Черкасская областьЕлектроенергія