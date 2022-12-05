RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черкасской области вводят аварийные отключения света: в чем причина

Фото: в Черкасской области вводят аварийные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

По распоряжению "Укрэнерго" в Черкасской области применены аварийные отключения света в связи с возможными ракетными ударами по объектам энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурця.

Аварийные отключения ввели в таких структурных подразделениях:

  • ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
  • Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
  • Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
  • Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);
  • Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
  • Городищенский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
  • Смелянский филиал ВСП "Смелянские энергетические сети" (частично);
  • ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);
  • Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).

Угроза ракетного удара

В понедельник, 5 декабря, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сейчас в воздушном пространстве страны зафиксированы ракеты. В некоторых регионах работает система ПВО.

Власти призывают жителей запастись водой и зарядить гаджеты из-за угрозы ударов по объектам энергетики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская областьЭлектроэнергия