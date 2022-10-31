У Черкаській області внаслідок ракетних ударів постраждали четверо осіб

Російські окупанти сьогодні вдарили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Черкаській області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця у Telegram.

За його словами, всі люди, які отримали поранення, госпіталізовані.

"Під час ранкової тривоги ми мали ракетні удари по об'єкту енергетичної інфраструктури. На жаль, маємо чотирьох постраждалих. Вони зараз у лікарні", - зазначив Табурець.

Енергетики у Черкаській області працюють над відновленням світла, у першу чергу для об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства. Частково електропостачання відновили у Черкасах та районних центрах.