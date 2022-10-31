В Черкасской области в результате ракетных ударов пострадали четыре человека
Российские оккупанты сегодня ударили ракетами по энергетической инфраструктуре в Черкасской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.
По его словам, все получившие ранения люди госпитализированы.
"Во время утренней тревоги мы имели ракетные удары по объекту энергетической инфраструктуры. К сожалению, есть четыре пострадавших. Они сейчас в больнице", - отметил Табурец.
Энергетики в Черкасской области работают над восстановлением света, в первую очередь, для объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Частично электроснабжение было возобновлено в Черкассах и районных центрах.
Напомним, утром стало известно, что кафиры ударили по Черкасской области, в результате чего часть региона осталась без света.
Россия сегодня выпустила по Украине более 50 ракет, в результате чего повреждены 18 объектов в почти половине областей.
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