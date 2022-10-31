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В Черкасской области в результате ракетных ударов пострадали четыре человека

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Черкассы, Понедельник 31 октября 2022 13:52
В Черкасской области в результате ракетных ударов пострадали четыре человека Фото: в Черкасской области из-за обстрелов ранения получили 4 человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сегодня ударили ракетами по энергетической инфраструктуре в Черкасской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.

По его словам, все получившие ранения люди госпитализированы.

"Во время утренней тревоги мы имели ракетные удары по объекту энергетической инфраструктуры. К сожалению, есть четыре пострадавших. Они сейчас в больнице", - отметил Табурец.

Энергетики в Черкасской области работают над восстановлением света, в первую очередь, для объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Частично электроснабжение было возобновлено в Черкассах и районных центрах.

Напомним, утром стало известно, что кафиры ударили по Черкасской области, в результате чего часть региона осталась без света.

Россия сегодня выпустила по Украине более 50 ракет, в результате чего повреждены 18 объектов в почти половине областей.

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