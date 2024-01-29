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У Черкаській області виявили чоловіків, які "зливали" інформацію про місця видачі повісток

Архівне фото: У Черкаській області виявили чоловіків, які "зливали" інформацію про місця видачі повісток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Черкаській області оголосили підозри трьом чоловікам, які в Telegram-каналах публікували інформацію про видачу повісток у межах мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Троє місцевих мешканців створили Telegram-канали та протягом 2023-2024 років повідомляли про заходи, які проводять працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Черкаській області.

Вони розміщували інформацію про актуальні місця роздачі військовозобов'язаним повісток з метою ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану.

Фото: Обшук (gp.gov.ua)

Для збору відомостей про "локації" адміністратори Telegram-каналів використовували власну мережу інформаторів серед місцевого населення.

Їм загрожує в'язниця

Також підозрювані намагалися встановлювати та видаляти з каналів учасників, які мають стосунок до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і можуть зашкодити інформуванню.

Наразі трьом адміністраторам таких спільнот повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, у грудні минулого року президент Володимир Зеленський на прес-конференції розповів, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявляв, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

Крім того, наразі уряд доопрацьовує законопроєкт про мобілізацію, який повинен частково змінити принципи її проведення. Детальніше про те, чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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