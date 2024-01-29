RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черкасской области выявили мужчин, которые "сливали" информацию о местах выдачи повесток

Архивное фото: В Черкасской области обнаружили мужчин, которые "сливали" информацию о местах выдачи повесток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Черкасской области объявили подозрения трем мужчинам, которые в Telegram-каналах публиковали информацию о выдаче повесток в рамках мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Трое местных жителей создали Telegram-каналы и в течение 2023-2024 годов сообщали о мероприятиях, которые проводят работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Черкасской области.

Они размещали информацию об актуальных местах раздачи военнообязанным повесток с целью уклонения от мобилизации в условиях военного положения.

Фото: Обыск (gp.gov.ua)

Для сбора сведений о "локациях" администраторы Telegram-каналов использовали собственную сеть информаторов среди местного населения.

Им грозит тюрьма

Также подозреваемые пытались устанавливать и удалять с каналов участников, которые имеют отношение к Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки и могут повредить информированию.

Сейчас трем администраторам таких сообществ сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявлял, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Кроме того, правительство дорабатывает законопроект о мобилизации, который должен частично изменить принципы ее проведения. Детальнее о том, почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская областьВойна в УкраинеМобилизация в Украине