В Черкаській області вибухи: працює ППО

Зазначимо, що з 2:10 в області оголошено повітряну тривогу. Табурець заявив про підвищену небезпеку для регіону.

"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО", - сказав він.

Нічна атака 28 вересня

В ніч на 28 вересня росіяни знову влаштували повітряну атаку на територію України. Повітряні сили повідомляли про застосування росіянами ракет та ударних БпЛА типу "Shahed".

На момент публікації тривогу оголошено в Сумьскій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

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