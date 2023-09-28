UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Черкаській області вибухи: працює ППО

Фото: в Черкаській області працює ППО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 28 вересня в Черкаській області пролунали вибухи, там працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Зазначимо, що з 2:10 в області оголошено повітряну тривогу. Табурець заявив про підвищену небезпеку для регіону. 

"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО", - сказав він.

Нічна атака 28 вересня

В ніч на 28 вересня росіяни знову влаштували повітряну атаку на територію України. Повітряні сили повідомляли про застосування росіянами ракет та ударних БпЛА типу "Shahed".

На момент публікації тривогу оголошено в Сумьскій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкасская областьВійна Росії проти України