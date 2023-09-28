В Черкасской области взрывы: работает ПВО

Отметим, что с 2:10 в области объявлена воздушная тревога. Табурец заявил о повышенной опасности для региона.

"Угроза применения врагом ударных БПЛА. В области работает ПВО", - сказал он.

Ночная атака 28 сентября

В ночь на 28 сентября россияне снова устроили воздушную атаку на территорию Украины. Воздушные силы сообщали о применении россиянами ракет и ударных БПЛА типа "Shahed".

На момент публикации тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

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