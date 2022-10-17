В Черкаській області повідомляють про роботу ППО

В Черкаській області пролунали вибухи у понеділок, 17 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОВА Ігоря Табурця.
Він зазначив, що в області працюють силм протиповітряної оборони.
"Убезпечтеся! Висока ймовірність атаки дронами. В області працюють сили ППО", - написав Табурець.
Нагадаємо, жителів Київської області також попередили про роботу сил ППО сьогодні ввечері.
Як повідомлялося раніше, 17 жовтня росіяни атакували Київ іранськими дронами, четверо людей загинули, ще четверо - поранені.
Крім того, дрони-камікадзе вдарили по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.