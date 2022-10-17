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В Черкаській області повідомляють про роботу ППО

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Черкаська область, Понеділок 17 жовтня 2022 20:18
В Черкаській області повідомляють про роботу ППО Ілюстративне фото: в Черкаській області повідомляють про роботу ППО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Черкаській області пролунали вибухи у понеділок, 17 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОВА Ігоря Табурця.

Він зазначив, що в області працюють силм протиповітряної оборони.

"Убезпечтеся! Висока ймовірність атаки дронами. В області працюють сили ППО", - написав Табурець.

Нагадаємо, жителів Київської області також попередили про роботу сил ППО сьогодні ввечері.

Як повідомлялося раніше, 17 жовтня росіяни атакували Київ іранськими дронами, четверо людей загинули, ще четверо - поранені.

Крім того, дрони-камікадзе вдарили по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

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