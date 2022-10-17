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В Черкасской области сообщают о работе ПВО

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Черкасская область, Понедельник 17 октября 2022 20:18
В Черкасской области сообщают о работе ПВО Иллюстративное фото: в Черкасской области сообщают о работе ПВО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Черкасской области раздались взрывы в понедельник, 17 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОВА Игоря Табурца.

Он отметил, что в области работают силы противовоздушной обороны.

"Обезопастесь! Высокая вероятность атаки дронами. В области работают силы ПВО", - написал Табурец.

Напомним, жителей Киевской области также предупредили о работе сил ПВО сегодня вечером.

Как сообщалось ранее, 17 октября россияне атаковали Киев иранскими дронами, четыре человека погибли, еще четверо - ранены.

Кроме того, дроны-камикадзе ударили по Николаеву. Там беспилотник атаковал цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

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Черкасская область
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