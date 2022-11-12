У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За даними ЗМІ, звуки чули близько 23:47 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.