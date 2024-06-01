У Черкаській області невідомі кинули вибухівку у двір будинку працівника ТЦК

"30 травня у селищі Катеринопіль невідомими особами було кинуто вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку сержанта Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

На щастя, члени сім’ї не постраждали.

"До слова, військослужбовець став на захист України з початком повномасштабної, син також захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка. Правоохоронні органи були оперативно проінформовані", - додали у військкоматі.

Не перший випадок

Подібні випадки трапляються не вперше. Так, у квітні у Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця ТЦК. Той, щоб захиститись, стріляв у землю.

У травні на Дніпропетровщині озброєний чоловік напав на співробітника ТЦК. Військовослужбовець у результаті отримав поранення.

Крім того, чоловік із ножем напав на працівників Деснянського ТЦК у Києві.