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В Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор дома работника ТЦК

Фото: взрыв во дворе дома работника ТЦК произошел в Черкасской области (facebook сom zt otck)
Автор: Наталия Гурковская

В Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор дома работника ТЦК. Произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасский областной ТЦК.

"30 мая в поселке Екатеринополь неизвестными лицами было брошено взрывное устройство, которое повлекло взрыв во дворе дома сержанта Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

К счастью, члены семьи не пострадали.

"К слову, военнослужащий встал на защиту Украины с началом полномасштабной, сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа. Правоохранительные органы были оперативно проинформированы", - добавили в военкомате.

Не первый случай

Подобные случаи происходят не впервые. Так, в апреле в Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего ТЦК. Тот, чтобы защититься, стрелял в землю.

В мае в Днепропетровской области вооруженный мужчина напал на сотрудника ТЦК. Военнослужащий в результате получил ранения.

Кроме того, мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК в Киеве.

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