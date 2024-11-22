У Черкаській області лунають вибухи 22 листопада. У регіоні оголошена тривога через загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, Повітряні сили ЗСУ, suspilne.media.

"У Черкаській області чутно звуки вибухів", - пише видання.

Крім того, голова ОВА Ігор Табурець зазначив, що є підвищена небезпека для Черкаського та Золотоніського району через загрозу ворожих безпілотників.

Також, у Повітряних силах ЗСУ попередили про російський дрон у напрямку Черкас.

Повітряна тривога в Україні

Зазначимо, що вибухи на Черкащині зранку лунають не вперше. Близько 8:00 тривогу через загрозу дронів оголосили у Київській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій областях, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях.

Пізніше тривога поширилася на низку областей, у тому числі й на Кіровоградську.