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У Черкаській області лунають вибухи

Черкаси, П'ятниця 22 листопада 2024 09:31
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У Черкаській області лунають вибухи Фото: у Черкаській області лунають вибухи 22 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Черкаській області лунають вибухи 22 листопада. У регіоні оголошена тривога через загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, Повітряні сили ЗСУ, suspilne.media.

"У Черкаській області чутно звуки вибухів", - пише видання.

Крім того, голова ОВА Ігор Табурець зазначив, що є підвищена небезпека для Черкаського та Золотоніського району через загрозу ворожих безпілотників.

Також, у Повітряних силах ЗСУ попередили про російський дрон у напрямку Черкас.

Повітряна тривога в Україні

Зазначимо, що вибухи на Черкащині зранку лунають не вперше. Близько 8:00 тривогу через загрозу дронів оголосили у Київській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій областях, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях.

У Черкаській області лунають вибухи

Пізніше тривога поширилася на низку областей, у тому числі й на Кіровоградську.

Обстріл Сум

Після 5:00 російські війська атакували "Шахедами" Суми. У Сумах лунали вибухи. Вони були досить сильними.

Пізніше стало відомо, що в Сумах через атаку РФ загинули двоє людей. Щодо постраждалих, то спочатку повідомлялося про 10 людей, пізніше кількість поранених зросла до 12 людей.

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