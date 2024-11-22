В Черкасской области гремят взрывы
В Черкасской области раздаются взрывы 22 ноября. В регионе объявлена тревога из-за угрозы дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, Воздушные силы ВСУ, suspilne.media.
"В Черкасской области слышны звуки взрывов", - пишет издание.
Кроме того, глава ОВА Игорь Табурец отметил, что есть повышеная опасность для Черкасского и Золотоношского района из-за угрозы враждебных беспилотников.
Также, в Воздушных силах ВСУ предупредили о российском дроне в направлении Черкасс.
Воздушная тревога в Украине
Отметим, что взрывы в Черкасской области с утра раздаются не впервые. Около 8:00 тревогу из-за угрозы дронов объявили в Киевской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой областях, Черниговской, Сумской, Полтавской областях.
Позже тревога распространилась на ряд областей, в том числе и Кировоградскую.
Обстрел Сум
После 5:00 российские войска атаковали "Шахедами" Сумы. В Сумах гремели взрывы. Они были достаточно мощными.
Позже стало известно, что в Сумах из-за атаки РФ погибли два человека. Что касается пострадавших, то первоначально сообщалось о 10 людях, позже число раненых возрсло до 12.
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