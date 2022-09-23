У Черкаській області дозволили відвідувати ліси, але не всі та з обмеженнями
Фото: в Черкаській області дозволили відвідувати ліси, але не всі (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Черкаській області дозволили відвідувати ліси, але деякі все ще знаходяться під забороною. Обмеження на в'їзд транспорту також діятиме.
Нові правила
Заборонено:
- в’їзд до лісів на автомобілях (крім транзитних шляхів), виняток - спецтранспорт;
- розведення багать у лісах області, виняток - випадки, пов’язані з технологічним процесом заготівлі деревини.
- відвідування населенням таких лісових насаджень:
- Деньгівського лісництва ДП "Золотоніське лісове господарство";
- Руськополянського, Дубіївського, Білозірського, Дахнівського, Тясминського лісництв ДП "Черкаське лісове господарство", ДП "Черкаське військове лісництво";
- Синицького лісництва ДП "Уманське лісове господарство";
- Чорнявського лісництва ДП "Чигиринське лісове господарство";
- Корсунського лісництва ДП "Корсунь-Шевченківське лісове господарство".
Дозволено:
Відтепер відвідування решти лісів (окрім тих, що у списку) дозволено, але вхід, не в'їзд!
Нагадаємо, раніше у Львівській області також дозволили відвідувати ліси, але з певними обмеженнями.
Додамо, що в Києві влада пригрозила містянам штрафами за відвідування лісів та лісопарків.
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