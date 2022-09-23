В Черкасской области разрешили посещать леса, но не все и с ограничениями
Фото: в Черкасской области разрешили посещать леса, но не все (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Черкасской области разрешили посещать леса, но некоторые все еще находятся под запретом. Ограничение на въезд транспорта также будет действовать.
Новые правила
Запрещено:
- въезд в леса на автомобилях (кроме транзитных путей), исключение - спецтранспорт;
- разведение костров в лесах области, исключение - случаи, связанные с технологическим процессом заготовки древесины.
- посещение населением таких лесных насаждений:
- Деньговского лесничества ГП "Золотоношское лесное хозяйство";
- Русскополянского, Дубеевского, Белозирского, Дахновского, Тясминского лесничеств ГП "Черкасское лесное хозяйство", ГП "Черкасское военное лесничество";
- Синицкого лесничества ГП "Уманское лесное хозяйство";
- Чернявского лесничества ГП "Чигиринское лесное хозяйство";
- Корсунского лесничества ГП "Корсунь-Шевченковское лесное хозяйство".
Разрешено:
Теперь посещение остальных лесов (кроме тех, что в списке) разрешено, но вход, а не въезд!
Напомним, ранее во Львовской области также разрешили посещать леса, но с определенными ограничениями.
Добавим, что в Киеве власти пригрозили горожанам штрафами за посещение лесов и лесопарков.
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