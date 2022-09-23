В Черкасской области разрешили посещать леса, но не все и с ограничениями

Новые правила

Запрещено:

въезд в леса на автомобилях (кроме транзитных путей), исключение - спецтранспорт;

разведение костров в лесах области, исключение - случаи, связанные с технологическим процессом заготовки древесины.

посещение населением таких лесных насаждений:

Деньговского лесничества ГП "Золотоношское лесное хозяйство"; Русскополянского, Дубеевского, Белозирского, Дахновского, Тясминского лесничеств ГП "Черкасское лесное хозяйство", ГП "Черкасское военное лесничество"; Синицкого лесничества ГП "Уманское лесное хозяйство"; Чернявского лесничества ГП "Чигиринское лесное хозяйство"; Корсунского лесничества ГП "Корсунь-Шевченковское лесное хозяйство".

Разрешено:

Теперь посещение остальных лесов (кроме тех, что в списке) разрешено, но вход, а не въезд!

Напомним, ранее во Львовской области также разрешили посещать леса, но с определенными ограничениями.

Добавим, что в Киеве власти пригрозили горожанам штрафами за посещение лесов и лесопарков.

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