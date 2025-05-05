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У Черкаській області дозволили продавати алкоголь довше: що змінилось з 1 травня

Фото: Продаж алкоголю в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Черкаській області змінили дозволений час продажу алкоголю. Тепер його можна купити на три години довше.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на розпорядження очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

З 1 травня 2025 року у Черкаській області продовжили дозволений час продажу алкогольних напоїв - тепер купити їх можна до 22:00. Раніше діяла заборона з 21:00 до 10:00.

Який новий режим продажу алкоголю

Відтепер на території області діє заборона на продаж алкоголю з 22:00 до 08:00. Водночас зберігається цілодобова заборона на продаж спиртного військовослужбовцям, які перебувають на службі.

До алкоголю не зараховуються дозволені лікарські засоби та дезінфектори, які містять спирт - якщо вони внесені до Державного реєстру лікарських засобів.


 

Наказ №4 від 01.05.2025 "Про внесення зміни до пункту 1 наказу начальника Черкаської обласної військової адміністрації від 20.03.2025 № 3" (Черкаська ОВА)

Правила продажу алкоголю в Україні в умовах війни

РБК-Україна раніше писало, що у кожному регіоні України діють власні обмеження на продаж алкоголю, встановлені військовими адміністраціями. У більшості областей заборонено продавати спиртне з 22:00 до 10:00, проте графік може відрізнятися. Наприклад, у Києві діє заборона з 22:00 до 11:00.

Крім того, у багатьох регіонах заборонено продавати спиртні напої військовослужбовцям у будь-який час доби. Однак загальнодержавної заборони немає, і відповідальність за порушення таких обмежень визначається місцевими органами влади та військовим командуванням. Продавці можуть бути притягнуті до відповідальності лише у випадку порушення конкретних наказів або рішень, що діють у їхньому регіоні.

Обмеження діють у зв’язку з воєнним станом і спрямовані на забезпечення громадського порядку та безпеки.

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