У Черкаській області дозволили продавати алкоголь довше: що змінилось з 1 травня

З 1 травня 2025 року у Черкаській області продовжили дозволений час продажу алкогольних напоїв - тепер купити їх можна до 22:00. Раніше діяла заборона з 21:00 до 10:00.

Який новий режим продажу алкоголю

Відтепер на території області діє заборона на продаж алкоголю з 22:00 до 08:00. Водночас зберігається цілодобова заборона на продаж спиртного військовослужбовцям, які перебувають на службі.

До алкоголю не зараховуються дозволені лікарські засоби та дезінфектори, які містять спирт - якщо вони внесені до Державного реєстру лікарських засобів.





Наказ №4 від 01.05.2025 "Про внесення зміни до пункту 1 наказу начальника Черкаської обласної військової адміністрації від 20.03.2025 № 3" (Черкаська ОВА)