У Черкаській області чути вибухи

На Черкащині вранці 17 листопада було чути звуки, схожі на вибухи. Тим часом влада повідомляє про загрозу ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Черкаси".
Поки що інформацію про удари по регіону офіційно не підтвердили.
Проте до повідомлень про вибухи голова місцевої ОВА Ігор Табурець заявив, що є загроза ударів по об'єктах з повітря.
Нагадаємо, в Україні з самого ранку оголосили масштабну повітряну тривогу. Станом на 9:00 усі області, окрім Криму, "червоні".
Також повідомляється про вибухи у Дніпрі. У місті фіксують проблеми зі світлом.
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