В Черкасской области слышны взрывы

В Черкасской области утром 17 ноября были слышны звуки, похожие на взрывы. Тем временем власти сообщают о угрозе ракетных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Черкаси".
Пока информацию об ударах по региону официально не подтвердили.
Однако до сообщений о взрывах глава местной ОВА Игорь Табурец заявил, что есть угроза ударов по объектам с воздуха.
Напомним, в Украине с самого утра объявили масштабную воздушную тревогу. По состоянию на 9:00 все области, кроме Крыма, "красные".
Также сообщается о взрывах в Днепре. В городе фиксируют проблемы со светом.
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