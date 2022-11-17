В Черкасской области слышны взрывы

В Черкасской области утром 17 ноября были слышны звуки, похожие на взрывы. Тем временем власти сообщают о угрозе ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Черкаси ".

Однако до сообщений о взрывах глава местной ОВА Игорь Табурец заявил, что есть угроза ударов по объектам с воздуха.

Пока информацию об ударах по региону официально не подтвердили.

Напомним, в Украине с самого утра объявили масштабную воздушную тревогу. По состоянию на 9:00 все области, кроме Крыма, "красные".

Также сообщается о взрывах в Днепре. В городе фиксируют проблемы со светом.

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