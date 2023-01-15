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У Черкаській області 15 січня будуть застосовані червоні графіки погодинних відключень, - ОВА

Фото: У Черкаській області будуть застосовані червоні графіки погодинних відключень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Через ракетний обстріл РФ об'єктів критичної інфраструктури наразі в об'єднаній енергосистемі України надскладна ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табуреця.

"За оперативною командою "Укренерго", по всій Черкаській області з 00:00 15 січня будуть застосовані червоні графіки погодинних відключень", - зазначив посадовець.

1 черга, години відкючення:

  • 00:00-02:00;
  • 04:00-08:00;
  • 10:00-14:00;
  • 16:00-20:00;
  • 22:00-24:00.

2 черга, години відключення:

  • 02:00-06:00;
  • 08:00-12:00;
  • 14:00-18:00;
  • 20:00-24:00;

3 черга, години відключення:

  • 00:00-04:00;
  • 06:00-10:00;
  • 12:00-16:00;
  • 18:00-22:00.

"Нам потрібно втримати наш енергофронт", - додав Табурець.

Нагадаємо, після ракетної атаки РФ по території України 14 січня дефіцит електроенергії в системі є суттєвим.

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