В Черкасской области 15 января будут применены красные графики почасовых отключений, - ОВА

Из-за ракетных обстрелов РФ объектов критической инфраструктуры сейчас в объединенной энергосистеме Украины сверхсложная ситуация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табуреца.
"По оперативной команде "Укрэнерго", по всей Черкасской области с 00:00 15 января будут применены красные графики почасовых отключений", - отметил чиновник.
1 очередь, часы отключения:
2 очередь, часы отключения:
3 очередь, часы отключения:
"Нам нужно удержать наш энергофронт", - добавил Табурец.
Напомним, после ракетной атаки РФ по территории Украины 14 января дефицит электроэнергии в системе существенный.
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