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В Черкасской области 15 января будут применены красные графики почасовых отключений, - ОВА

Фото: В Черкасской области будут применены красные графики почасовых отключений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Из-за ракетных обстрелов РФ объектов критической инфраструктуры сейчас в объединенной энергосистеме Украины сверхсложная ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табуреца.

"По оперативной команде "Укрэнерго", по всей Черкасской области с 00:00 15 января будут применены красные графики почасовых отключений", - отметил чиновник.

1 очередь, часы отключения:

  • 00:00-02:00;
  • 04:00-08:00;
  • 10:00-14:00;
  • 16:00-20:00;
  • 22:00-24:00.

2 очередь, часы отключения:

  • 02:00-06:00;
  • 08:00-12:00;
  • 14:00-18:00;
  • 20:00-24:00;

3 очередь, часы отключения:

  • 00:00-04:00;
  • 06:00-10:00;
  • 12:00-16:00;
  • 18:00-22:00.

"Нам нужно удержать наш энергофронт", - добавил Табурец.

Напомним, после ракетной атаки РФ по территории Украины 14 января дефицит электроэнергии в системе существенный.

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ЭлектроэнергияЧеркасская областьВойна России против Украины