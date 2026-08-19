Черкащину охопила масштабна пожежа: ліс горить другий день

За даними ДСНС, спалах локалізували на площі 100 гектарів. До ліквідації пожежі залучили 208 осіб та 55 одиниць техніки.

На місці працюють підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда села Яснозір'я, навчальна пожежно-рятувальна частина НУДЗУ та працівники лісового господарства.

Рятувальники продовжують роботи, щоби повністю ліквідувати пожежу. Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширився на розташований поруч ліс і звалище.

У ДСНС також повідомили, що за минулу добу в екосистемах України сталося 456 пожеж на загальній площі понад 375 гектарів.