Черкасскую область охватил масштабный пожар: лес горит второй день

В Черкасском районе продолжается ликвидация масштабного пожара, который начался в селе Кумейки после возгорания хозяйственной постройки на территории частного домовладения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС.
По данным ГСЧС, возгорание локализовали на площади 100 гектаров. К ликвидации пожара привлекли 208 человек и 55 единиц техники.
На месте работают подразделения ГСЧС, местная пожарная команда села Яснозорье, учебная пожарно-спасательная часть НУГЗУ и сотрудники лесного хозяйства.
Спасатели продолжают работы, чтобы полностью ликвидировать пожар. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространился на расположенный рядом лес и свалку.
В ГСЧС также сообщили, что всего за минувшие сутки в экосистемах Украины произошло 456 пожаров на общей площади более 375 гектаров.
Напоминаем, что возле села Заря Первозвановской общины Кировоградской области четвертые сутки продолжается тление бывших отстойников сточных вод, из-за чего дым распространился до Кропивницкого.
Спасатели работали на месте всю ночь 18 августа и к 07:30 залили водой около 2,8 гектара территории отстойников, однако работы по ликвидации тления продолжаются.