Черкасскую область охватил масштабный пожар: лес горит второй день

По данным ГСЧС, возгорание локализовали на площади 100 гектаров. К ликвидации пожара привлекли 208 человек и 55 единиц техники.

На месте работают подразделения ГСЧС, местная пожарная команда села Яснозорье, учебная пожарно-спасательная часть НУГЗУ и сотрудники лесного хозяйства.

Спасатели продолжают работы, чтобы полностью ликвидировать пожар. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространился на расположенный рядом лес и свалку.

В ГСЧС также сообщили, что всего за минувшие сутки в экосистемах Украины произошло 456 пожаров на общей площади более 375 гектаров.