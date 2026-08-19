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Черкасскую область охватил масштабный пожар: лес горит второй день

12:59 19.08.2026 Ср
1 мин
Что сейчас происходит на месте пожара
aimg Анастасия Никончук
Фото: пожар в Черкасской области (ГСЧС)

В Черкасском районе продолжается ликвидация масштабного пожара, который начался в селе Кумейки после возгорания хозяйственной постройки на территории частного домовладения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС.

По данным ГСЧС, возгорание локализовали на площади 100 гектаров. К ликвидации пожара привлекли 208 человек и 55 единиц техники.

На месте работают подразделения ГСЧС, местная пожарная команда села Яснозорье, учебная пожарно-спасательная часть НУГЗУ и сотрудники лесного хозяйства.

Спасатели продолжают работы, чтобы полностью ликвидировать пожар. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространился на расположенный рядом лес и свалку.

В ГСЧС также сообщили, что всего за минувшие сутки в экосистемах Украины произошло 456 пожаров на общей площади более 375 гектаров.

Фото: ГСЧС

Напоминаем, что возле села Заря Первозвановской общины Кировоградской области четвертые сутки продолжается тление бывших отстойников сточных вод, из-за чего дым распространился до Кропивницкого.

Спасатели работали на месте всю ночь 18 августа и к 07:30 залили водой около 2,8 гектара территории отстойников, однако работы по ликвидации тления продолжаются.

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