У Черкасах зупинили рух тролейбусів: на який термін та чим їх замінять

Чим замінять тролейбуси

"Ми ухвалили рішення зупинити роботу електротранспорту в Черкасах, оскільки вона вимагає великої кількості живлення. Зараз ми не можемо дозволити собі це. Розумію, що це створює певні незручності для пасажирів, але це вимушений крок для стабілізації ситуації", - пояснив Бондаренко.

За його словами, усі тролейбусні маршрути в Черкасах дублюються автобусами.

Що зі світлом та водою в місті

Як розповів мер Черкас, на сьогодні в місті відновили світло та водопостачання. Наразі перебої із водою є винятково в мешканців квартир на верхніх поверхах. Комунальники продовжують працювати над усуненням недоліків.

Графіки відключень електроенергії в Черкасах

Міський голова Черкас зазначив, що в цілому енергетична система в країні лишається складною, тож через це від сьогодні застосовуватимуться погодинні графіки відключення електроенергії.

Ознайомитися із ними можна за посиланням.

Нагадаємо, вчора вранці 31 жовтня росіяни вчергове масовано вдарили по об'єктах енергосистеми низки регіонів України.

Було збито 45 із 55 ворожих ракет. Втім, частина ж влучила в ціль, через що в Києві та в низці областей зникло світло та водопостачання.

Додамо, сьогодні стало відомо, що в Києві та ще семи областях сьогодні відключатимуть світло, щоб зменшити навантаження на мережі.