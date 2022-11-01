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В Черкассах остановили движение троллейбусов: на какое время и чем их заменят

Фото: сегодня в Черкассах остановили движение троллейбусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Черкассах сегодня, 1 ноября, остановили движение троллейбусов. Такое решение было принято для экономии электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Черкасс Анатолия Бондаренко во время видеообращения.

Чем заменят троллейбусы

"Мы приняли решение остановить работу электротранспорта в Черкассах, поскольку он требует большого количества питания. Сейчас мы не можем позволить себе это. Понимаю, что это создает неудобства для пассажиров, но это вынужденный шаг для стабилизации ситуации", - пояснил Бондаренко.

По его словам, все троллейбусные маршруты в Черкассах дублируются на автобусах.

Что со светом и водой в городе

Как рассказал мэр Черкасс, сегодня в городе восстановили свет и водоснабжение. Сейчас перебои с водой исключительно у жильцов квартир на верхних этажах. Коммунальщики продолжают работать над устранением проблем.

Графики отключений электроэнергии в Черкассах

Городской голова Черкасс отметил, что в целом энергетическая система в стране остается сложной, поэтому из-за этого с сегодняшнего дня будут применяться почасовые графики отключения электроэнергии.

Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Напомним, вчера утром 31 октября россияне в очередной раз массированно ударили по объектам энергосистемы ряда регионов Украины.

Были сбиты 45 из 55 вражеских ракет. Впрочем, часть попала в цель, из-за чего в Киеве и в ряде областей исчезли свет и водоснабжение.

Сегодня стало известно, что в Киеве и еще семи областях сегодня будут отключать свет, чтобы уменьшить нагрузку на сети.

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