У Черкасах знеструмлена частина вулиць: коли повернуть світло

Черкасиобленерго у коментарі виданню повідомили, що у місті сьогодні сталася аварія на електромережах. Через це на деяких вулицях зникло світло.

За інформацією енергетиків, частково знеструмлені мікрорайони "Казбет", "Соснівка" та Південно-Західний, а також бульвар Шевченка та вулиці Кривалівська і Пастерівська.

"Бригади обленерго працюють над усуненням неполадок. На це піде до трьох годин", - кажуть фахівці.

Відключення світла

Нагадаємо, вчора масово сталися аварійні відключення світла. Проблеми зафіксували у столиці, Київській, Чернігівській, Полтавській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та інших областях.

В "Укренерго" наголосили, що збій стався з технічних причин, а не через відсутність потужності. За попередніми даними, в Україні аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній, тому спрацювала автоматика.

Енергетики оперативно відновили світло, але наголосили, що розпочали розслідування інциденту.

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