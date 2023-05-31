В Черкассах обесточена часть улиц: когда вернут свет

Черкассыоблэнерго в комментарии изданию сообщили, что в городе сегодня произошла авария на электросетях. Из-за этого на некоторых улицах исчез свет.

По информации энергетиков, частично обесточены микрорайоны "Казбет", "Сосновка" и Юго-Западный, а также бульвар Шевченко и улицы Криваловская и Пастеровская.

"Бригады облэнерго работают над устранением неполадок. На это уйдет до трех часов", - говорят специалисты.

Отключение света

Напомним, вчера массово произошли аварийные отключения света. Проблемы были зафиксированы в столице, Киевской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и других областях.

В "Укрэнерго" отметили, что сбой произошел по техническим причинам, а не из-за отсутствия мощности. По предварительным данным, в Украине аварийно отключилось несколько магистральных высоковольтных линий, поэтому сработала автоматика.

Энергетики оперативно возобновили свет, но подчеркнули, что начали расследование инцидента.

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