ua ru
Вт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укренерго" розпочало розслідування через масові відключення світла

Новость на русском →
Київ, Вівторок 30 травня 2023 15:13
"Укренерго" розпочало розслідування через масові відключення світла Фото: причину масових відключень світла будуть розслідувати (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

"Укренерго" розпочало розслідування через масові аварійні відключення світла в Україні 30 травня. Точної причини інциденту поки не встановлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За попередніми даними, близько 13:00 в Україні аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Через це спрацювала автоматика, тому були знеструмлені споживачі у декількох областях.

Зараз енергетики заживляють споживачів, світло обіцяють відновити у найближчі години.

"Розпочато розслідування причин інциденту. Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Масові відключення світла

Сьогодні жителі низки областей України повідомили про проблеми зі світлом. Аварійні відключення сталися у столиці, Київській, Кіровоградській областях, Харкові, Дніпрі, Одесі, Полтаві, Сумах, Запоріжжі, Вінниці.

Крім того, світло зникло також у Молдові. Пізніше повідомили, що була відключена лінія Бєльці - Дністровська ТЕЦ через перебої у Вінницькій області. У Молдові знеструмлені райони у центрі та на півдні країни.

У ДТЕК повідомили, що відключення світла були спричинені спрацюванням автоматики на енергетичній інфраструктурі. Наразі електрику повертають споживачам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго відключеня світла Електроенергія
NEWS
У Києві та низці міст України зникло світло: що сталося
У Києві та низці міст України зникло світло: що сталося
DAILY
Олігархи Фрідман та Авен можуть залишитися без Сенс Банку. Всі претензії – у Кремль
Вікторія Руденкоспеціально для РБК-Україна Олігархи Фрідман та Авен можуть залишитися без Сенс Банку. Всі претензії – у Кремль