"Укренерго" розпочало розслідування через масові відключення світла

"Укренерго" розпочало розслідування через масові аварійні відключення світла в Україні 30 травня. Точної причини інциденту поки не встановлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За попередніми даними, близько 13:00 в Україні аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Через це спрацювала автоматика, тому були знеструмлені споживачі у декількох областях.

Зараз енергетики заживляють споживачів, світло обіцяють відновити у найближчі години.

"Розпочато розслідування причин інциденту. Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Масові відключення світла

Сьогодні жителі низки областей України повідомили про проблеми зі світлом. Аварійні відключення сталися у столиці, Київській, Кіровоградській областях, Харкові, Дніпрі, Одесі, Полтаві, Сумах, Запоріжжі, Вінниці.

Крім того, світло зникло також у Молдові. Пізніше повідомили, що була відключена лінія Бєльці - Дністровська ТЕЦ через перебої у Вінницькій області. У Молдові знеструмлені райони у центрі та на півдні країни.

У ДТЕК повідомили, що відключення світла були спричинені спрацюванням автоматики на енергетичній інфраструктурі. Наразі електрику повертають споживачам.

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