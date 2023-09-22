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У Черкасах завершили розбір завалів після обстрілу РФ

Черкаси, П'ятниця 22 вересня 2023 18:18
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У Черкасах завершили розбір завалів після обстрілу РФ Фото: триває розбір завалів на місці ворожого удару (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

У Черкасах завершили розбір завалів на місці вчорашнього російського ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби надзвичайних ситуацій України.

"Майже дві доби на місці події, як один механізм, працювали всі екстрені та комунальні служби міста, органи влади, волонтери та місцеві жителі", - повідомили в ДСНС.

Удар по Черкасах

Нагадаємо, вчора внаслідок ракетного удару по місту була зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.

Поліція показала перші хвилини після ракетної атаки російських окупантів на Черкаси.

Про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня дізнайтеся у нашому матеріалі.

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