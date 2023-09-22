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В Черкассах завершили разбор завалов после обстрела РФ

Черкассы, Пятница 22 сентября 2023 18:18
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В Черкассах завершили разбор завалов после обстрела РФ Фото: продолжается разбор завалов на месте вражеского удара (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

В Черкассах завершили разбор завалов на месте вчерашнего российского ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Почти двое суток на месте происшествия, как один механизм, работали все экстренные и коммунальные службы города, органы власти, волонтеры и местные жители", - сообщили в ГСЧС.

Удар по Черкассам

Напомним, вчера в результате ракетного удара по городу было разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Полиция показала первые минуты после ракетной атаки российских кафиров на Черкассы.

Все последствия вражеской атаки 21 сентября узнайте в нашем материале.

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