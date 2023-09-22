В Черкассах завершили разбор завалов после обстрела РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Почти двое суток на месте происшествия, как один механизм, работали все экстренные и коммунальные службы города, органы власти, волонтеры и местные жители", - сообщили в ГСЧС.

Удар по Черкассам

Напомним, вчера в результате ракетного удара по городу было разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Полиция показала первые минуты после ракетной атаки российских кафиров на Черкассы.

Все последствия вражеской атаки 21 сентября узнайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.