У Черкасах затримали агента розвідки РФ: збирав дані про ППО та шпиталі

"Зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонської області, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вказівкою представника ГРУ агент прибув до Черкаської області для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець. На території регіону він збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Що цікавило агента Росії

Особливо його цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб. Отримані відомості російський агент передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій з фотографіями. Розвіддані потрібні були загарбникам для коригування повторних повітряних ударів по території регіону.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника в обласному центрі під час фотофіксації українського об’єкта критичної інфраструктури та передачі відповідного "звіту" до російської воєнної розвідки. Під час затримання у фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожого розвідзавдання.

Що йому загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.