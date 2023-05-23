В Черкассах задержали агента разведки РФ: собирал данные о ПВО и госпиталях

"Злоумышленником оказался житель временно оккупированной части Херсонской области, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию представителя ГРУ агент прибыл в Черкасскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности как переселенец. На территории региона он собирал информацию о местах расположения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Что интересовало агента России

Особенно его интересовали локации систем ПВО, украинских военных госпиталей, а также заводов, мостов и дамб. Полученные сведения российский агент передавал оккупантам в виде электронных геолокаций с фотографиями. Разведданные нужны были захватчикам для корректировки повторных воздушных ударов по территории региона.

Контрразведчики СБУ задержали предателя в областном центре во время фотофиксации украинского объекта критической инфраструктуры и передачи соответствующего "отчета" в российскую военную разведку. Во время задержания у фигуранта обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеского разведзадания.

Что ему грозит

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.