RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черкассах задержали агента разведки РФ: собирал данные о ПВО и госпиталях

Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский агент искал позиции противовоздушной обороны в Черкасской области и украинские военные госпитали. Правоохранители задержали его и сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Злоумышленником оказался житель временно оккупированной части Херсонской области, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию представителя ГРУ агент прибыл в Черкасскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности как переселенец. На территории региона он собирал информацию о местах расположения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Что интересовало агента России

Особенно его интересовали локации систем ПВО, украинских военных госпиталей, а также заводов, мостов и дамб. Полученные сведения российский агент передавал оккупантам в виде электронных геолокаций с фотографиями. Разведданные нужны были захватчикам для корректировки повторных воздушных ударов по территории региона.

Контрразведчики СБУ задержали предателя в областном центре во время фотофиксации украинского объекта критической инфраструктуры и передачи соответствующего "отчета" в российскую военную разведку. Во время задержания у фигуранта обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеского разведзадания.

Что ему грозит

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что бывший милиционер из Одессы сотрудничал с ГРУ России и планировал взорвать железную дорогу в регионе. Его приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияЧеркассыГРУВойна в Украине