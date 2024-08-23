У Черкасах впала російська ракета: спалахнула пожежа

Що ще відомо про нічну атаку

У низці областей України в ніч на 23 серпня оголошували повітряну тривогу. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, окупанти випустили по Україні 16 "Шахедів" та дві балістичні ракети типу "Іскандер-М" або KN-23.

Сили протиповітряної оборони знищили 14 дронів-камікадзе. Ще два безпілотники локаційно втрачені.

ППО працювала у чотирьох областях України - Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській. Відомо, що вночі у Черкаській області чули вибухи.

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