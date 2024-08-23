В Черкассах упала российская ракета: вспыхнул пожар

Что еще известно о ночной атаке

В ряде областей Украины в ночь на 23 августа объявляли воздушную тревогу. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, оккупанты выпустили по Украине 16 "Шахедов" и две баллистические ракеты типа "Искандер-М" или KN-23.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 14 дронов-камикадзе. Еще два беспилотника локационно потеряны.

ПВО работала в четырех областях Украины - Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской. Известно, что ночью на Черкасской области были слышны взрывы.

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