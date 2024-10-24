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У Черкасах викрили групу рекетирів: лідера банди затримали "на гарячому"

Фото: у Черкасах затримали лідера банди рекетирів (npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Черкасах викрили банду рекетирів, лідера спіймали. Вони тероризували місцевих мешканців, вимагаючи гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Як зазначає поліція, фігуранти тероризували жителів Черкас та вимагали гроші з місцевих підприємців під приводом повернення вигаданих боргів.

 

В одному із задокументованих слідством випадків ділки намагалися "вибити" 1,5 млн гривень у співвласника підприємства, яке займається міжнародними пасажирськими перевезеннями. Ця сума була нібито боргом потерпілого перед його бізнес-партнером, який звернувся до рекетирів за "допомогою" у поверненні грошей.

Зловмисники забрали у підприємця два автомобілі з документами, які обіцяли повернути після сплати боргу, а лідер банди приходив до потерпілого в офіс з бейсбольною битою та погрожував йому. Він постійно переслідував чоловіка, психологічно тиснув та залякував насильством, у тому числі й щодо родини.

Поліція та СБУ затримали лідера банди рекетирів під час передачі частини грошей в сумі 20 тисяч доларів.

Йому оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою) ККУ. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Розслідування триває. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

 

Фото: у Черкасах викрили банду рекетирів (npu.gov.ua)

 

 

Нагадаємо, нещодавно у Тернопільській області викрили працівників ТЦК, які "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних.

Також днями у Києві затримали учасника кримінальної банди. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про блогера і боксера Артема Нечепуренка на прізвисько "Агресор".

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